Tesei, da inaugurazione anno giudiziario numeri positivi

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Parla di "numeri positivi" la presidente della Regione, Donatella Tesei, nel commentare l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Tutti gli anni partecipo, prima l'ho fatto come avvocato e ora con la veste di presidente, a questo importante momento" sottolinea.

Tesei entrando nel merito delle questioni ricordate all'inaugurazione afferma che "la cosa principale è che gli uffici giudiziari hanno lavorato molto e i dati sul recupero anche dell'arretrato, in tutte le sedi, sono buoni".

Sulle questioni che rimangono ancora "aperte" la presidente della Regione evidenzia quelle relative all'organico amministrativo. "Spero che ci possa essere un miglioramento - sostiene - perché se funziona il sistema giustizia ne trae beneficio tutta la comunità, sia perché ogni cittadino può contare su una giustizia veloce sia per le conseguenze positive che si hanno per l'economia della regione". (ANSA).