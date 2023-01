Pg Perugia, magistratura sia espressione di autonomia

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Ha evidenziato la necessità di "una magistratura che deve manifestarsi autorevole, forte della sua professionalità, e non rapsodica ed imprevedibile, la cui funzione essenziale per la democrazia è stata in questi giorni riaffermata dal Presidente della Repubblica" il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Una magistratura che deve essere autentica espressione di autonomia e indipendenza, sinonimo non di privilegi corporativi di una casta, ma come convinta affermazione di valori strumentali alla bussola costituzionale del principio di uguaglianza e sideralmente distante dai centri di potere economico, finanziario, politico, mediatico ed affaristico" ha aggiunto.

"Lontananza che deve ancor più marcarsi in distretti piccoli come quello umbro" ha sottolineato Sottani.

"Va constatato - ha detto ancora il procuratore generale - come anche in questa regione, in occasione di pubbliche cerimonie, non sempre si riconosce il ruolo propulsivo della magistratura quasi che la partecipazione fattiva a protocolli con altre Istituzioni territoriali non rappresenti un significativo contributo all'evoluzione culturale e quindi sociale del territorio stesso. Così come il controllo di legalità non può essere percepito dal potere politico, economico e mediatico come un lacciuolo burocratico ma, al contrario, dovrebbe essere vissuto come fattore di sviluppo, proprio perché garantisce il rispetto delle regole e la tutela dei diritti".

Riguardo all'andamento della criminalità, Sottani ha spiegato che l'Umbria "è afflitta da attività criminali comuni al territorio nazionale, ma con una spiccata propensione per quelli legati al traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione, oltre a quelli informatici, vorticosamente aumentati negli ultimi anni". Ha poi tra l'altro rilevato che "sono in costante aumento i reati commessi da minori, sintomo evidente di una difficoltà generazionale".

"Malessere - ha proseguito - frutto anche delle scarse prospettive di mobilità sociale ascensionale per i giovani del territorio". (ANSA).