Verini, rafforzare indipendenza Magistratura

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - "Oggi è il tempo di applicare le riforme approvate, per garantire efficienza, garanzie e rapidità. E di rafforzare l'indipendenza della Magistratura. È il tempo, inoltre, di non toccare le intercettazioni come strumento fondamentale di indagine contro mafie e corruzione": lo ha sottolineato l'on. Walter Verini, Pd, che ha partecipato a Perugia all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Distretto umbro. "Abbiamo tratto innanzitutto, dalla relazione del presidente D'Aprile e soprattutto dall'intervento del procuratore generale Sottani, questa idea e conferma: quanto sia oggi fondamentale stroncare sul nascere ogni tentativo di ripresa dello scontro tra politica e magistratura" ha aggiunto.

"Bene, sul tema dell'equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca - ha sostenuto ancora Verini in una nota -, i protocolli firmati da Procure umbre e Ordine e sindacato dei giornalisti. È il tempo di non agitare temi divisivi e marginali come la separazione delle carriere (questione inesistente: appena 22 passaggi in un anno su 8.500 magistrati). Di non pensare di colpire l'obbligatorietà dell'azione penale. Messaggi chiari, obiettivi da raggiungere con il concorso di tutte le componenti della giurisdizione: ci ha fatto piacere il riconoscimento della positività del ruolo rafforzato dell'Avvocatura nei Consigli giudiziari, nata da un nostro emendamento alla riforma".

"Circa la realtà umbra - ha evidenziato Verini -, abbiamo avuto la conferma dei rischi presenti legati alle infiltrazioni mafiose nell'economia, al traffico di stupefacenti, a reati di corruzione, che devono vedere tutti con la guardia altissima, per prevenire e contrastare, affermando ogni giorno cultura e prassi di legalità. Infine, giusti i richiami all'impegno contro il sovraffollamento delle carceri, alla necessità di pena come rieducazione. Nel complesso, ribadendo l'impegno a rafforzare gli organici degli uffici giudiziari del Distretto, abbiamo avuto la conferma, anche per gli sforzi unitari di questi anni, del valore e dell'impegno che magistrati, amministrativi, personale garantiscono ogni giorno, come i risultati e la tempistica dimostrano, a garanzia di imputati e parti lese".

