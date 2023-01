Inaugurato il riqualificato palazzetto dello sport di Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 28 GEN - Inaugurato a Cascia il riqualificato palazzetto dello sport, considerato luogo simbolo nella primissima fase dell'emergenza sismica del 2016.

"Qui - ha ricordato il sindaco Mario De Carolis - subito dopo la forte scossa del 30 ottobre portammo i malati evacuati dall'ospedale, adesso è la prima opera di riqualificazione urbana che inauguriamo a distanza di oltre sei anni dal terremotato ed è una grande emozione. Allora fu simbolo della resilienza di questo territorio, oggi questa struttura assume importanza perché simbolo di una nuova ripartenza".

Presenti al taglio del nastro anche il neo commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli e l'assessore regionale al turismo dell'Umbria, Paola Agabiti.

A margine dell'evento, De Carolis ha ricordato all'ANSA i numeri della ricostruzione in atto nella città di Santa Rita. "Per quanto concerne quella per danni lievi - ha detto - siamo in fase molto avanzata. Su 244 istanze presentate, di cantieri ne abbiamo autorizzati 225 di cui 192 sono stati completati". E su 20 milioni di euro concessi, ne sono stati liquidati 17.

"Per quanto riguarda la ricostruzione pesante - ha detto ancora De Carolis - abbiamo concesso 54 autorizzazioni e sono stati conclusi quattro cantieri. Al momento le richieste pervenute sono 70, ma a breve ne arriveranno altre 25 da parte dei percettori del contributo di autonoma sistemazione e di chi sta nelle Sae". (ANSA).