Castelli, passare dalle norme ai cantieri

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 28 GEN - "Dobbiamo passare dalle norme ai cantieri, in particolare per la ricostruzione pubblica": è quanto ha detto il neo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, nella sua prima uscita in Umbria, a margine dell'inaugurazione della riqualificazione del palazzetto dello sport di Cascia. "La priorità adesso è sbloccare la cessione dei crediti del 110% applicato al sisma, così da permettere di assorbire gli accolli a carico dei cittadini e per far ripartire la ricostruzione privata che oggi di fatto è ferma", ha aggiunto.

"Un altro aspetto da affrontare subito - ha detto ancora il commissario - è la ricostruzione dei borghi più distrutti. Qui la difficoltà è di mettere insieme le necessità dei privati con quelle del pubblico, in tal senso stiamo lavorando a dei modelli che possano superare le difficoltà esistenti".

Castelli ha anche assicurato che "si prosegue sulla linea tracciata". "Il treno in corsa non va rallentato e non lo abbiamo rallentato" ha detto.

Sulla ricostruzione pubblica "che è tutta da fare - ha sottolineato il commissario - i testi sono stati sapientemente coordinati e sistematizzati da Giovanni Legnini assieme alla Cabina di coordinamento e alle Regioni, adesso dobbiamo attuarli attraverso i cantieri".

Castelli ha anche evidenziato come questa sia "una ricostruzione viva che va sempre attenzionata, manutentata e sorvegliata e proprio perché è viva è difficile fare pronostici sulla sua conclusione". Infine ha ricordato che il danno causato dai terremoti al Centro Italia colpito, richiederà un impegno finanziario di "27-28 miliardi di euro". (ANSA).