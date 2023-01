Castelli, non fare pronostici su fine ricostruzione

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 28 GEN - "Per completare la ricostruzione post sisma ci vorranno ancora degli anni, ma invito a non fare pronostici": a dirlo è stato il commissario straordinario, Guido Castelli, a Cascia per inaugurare la riqualificazione del palazzetto dello sport.

"Dopo oltre sei anni - ha spiegato Castelli - la ricostruzione è arrivata al 12% del suo complessivo, ma ricordo che quella del Centro Italia terremotato è una ricostruzione viva che muta giorno per giorno e quindi non penso che sia corretto fare dei calcoli matematici su quando terminerà. Importante sarà programmare e fare in modo che la ricostruzione privata segua una logica tenendo conto anche che le imprese non sono tantissime". (ANSA).