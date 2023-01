Gonfalone Raffaello su Instagram del Burlington magazine

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 13 GEN - L'immagine del Gonfalone della Santissima Trinità di Raffaello, conservato nella Pinacoteca comune di Città di Castello, finisce sul profilo Instagram del Burlington magazine, prestigiosa rivista mondiale dedicata alle arti decorative. Che lo ha scelto per parlare del maestro sui social.

Il sindaco tifernate Luca Secondi e l'assessore Michela Botteghi, hanno quindi espresso "soddisfazione", evidenziando che si sta "capitalizzando l'eco del Cinquecentenario". "La mostra - hanno aggiunto - ha richiamato l'attenzione sulle importanti attestazioni artistiche conservate in questa parte dell'Umbria e in particolare nella nostra città, espressione del Rinascimento umbro e della sua anima contemporanea grazie ai musei di Alberto Burri. Siamo poi alle porte di un altro Cinquecentenario prestigioso perché nel 2023 ricorrono i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli al quale abbiamo dedicato un percorso specifico nella pinacoteca comunale, Signorelli e Raffaello giovane, aperto in occasione delle festività natalizie".

Lo stendardo della Santissima Trinità di Raffaello - si legge in una nota del Comune - è un dipinto a olio su tela databile al 1499 circa e attualmente è esposto nella Sala della Contemplazione della pinacoteca. Si tratta di una delle primissime opere attribuite all'artista, nonché dell'unico dipinto di Raffaello rimasto a Città di Castello, dove operò tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. (ANSA).