"Sopravvivendo alla tortura che ho subito ho vinto la partita più importante. Forse la mia esperienza di calciatore mi ha aiutato psicologicamente, altrimenti non so se ce l'avrei fatta". Queste le parole, affidate alla madre Vlasta Studenivova e riferite all'ANSA, di Mattia Falcinelli, il giovane arrestato con modalità violente, come testimoniato da un video, a Miami lo scorso febbraio. Al momento Falcinelli non è in stato di detenzione.



