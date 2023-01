Inaugurato nuovo plesso scolastico riqualificato di Torgiano

(ANSA) - TORGIANO (PERUGIA), 11 GEN - Si caratterizza come un complesso sicuro, moderno, armonico, funzionale, tecnologicamente avanzato e sostenibile il nuovo plesso scolastico riqualificato di Torgiano. E' stato inaugurato, insieme alla palestra, con una cerimonia alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, di quello dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, della sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, del sindaco, Eridano Liberti, e del prefetto di Perugia, Armando Gradone. Con loro anche la dirigente scolastica Silvia Mazzoni e il parroco don Giuseppe, che ha benedetto la struttura.

Per Liberti "la scuola è un elemento identitario per tutta la comunità e per la crescita dei ragazzi". "Per questo - ha aggiunto - è importante che rimanga nel centro città, perché decentralizzarla sarebbe stato come toglierle il suo cuore e il suo futuro".

"Complimenti per aver scelto di tenere il plesso all'interno della città di Torgiano - ha detto Tesei -, i ragazzi così vivono nella propria comunità e si formano; uno dei miei obbiettivi primari è quello di tenere i giovani in Umbria, è doloroso vederli studiare qui e poi andare a lavorare fuori regione o all'estero".

"Plaudo alla scelta di mantenere la scuola nella città" ha quindi sottolineato Frassinetti. "La nuova palestra e lo sport saranno elementi essenziali per distogliere i ragazzi dai social. Lo sport educa e fa crescere" ha aggiunto. (ANSA).