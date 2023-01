Gammaitoni, dati Covid non confermano allarmi ultimi giorni

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Prudenza sì, allarmismo no.

Nonostante si leggano in questi giorni notizie preoccupanti di aumento dell'epidemia di Covid-19, bisogna riconoscere che i dati non confermano questi allarmi": è l'analisi del professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli studi di Perugia sull'andamento della pandemia.

In un post su Facebook spiega che per i dati dei nuovi contagi e delle morti per Covid-19 (per milione di abitanti) registrati in Italia e Francia da un anno a questa parte "l'andamento è molto simile". "In entrambi i casi - afferma il professor Gammaitoni - si osserva una decisa flessione dei contagi e un appiattimento della curva dei decessi, in accordo con i modelli matematici".

Il fisico si sofferma quindi sulla situazione in Umbria. Dove - sostiene - visto l'andamento di nuovi casi e ospedalizzazioni "anche in questo caso i dati sembrano consentire un cauto ottimismo".

"Quindi - conclude il professor Gammaitoni - prudenza sì (mascherine nei luoghi affollati e vaccino ai fragili), allarmismo no". (ANSA).