Infettivologa Perugia, varianti Cina Covid già note

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - "Per le informazioni che abbiamo finora le sei differenti sotto-varianti di Omicron che stanno circolando in Cina sono presenti anche in Europa e sono girate anche in Italia. La protezione vaccinale dovrebbe coprire abbastanza bene ma è chiaro che bisogna mantenere un atteggiamento di sorveglianza e attenzione": a dirlo è la professore Daniela Francisci. Per la direttrice della struttura complessa clinica Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Perugia, docente all'Università del capoluogo umbro e direttrice della Scuola di specializzazione "l'ipotesi che possa emergere una nuova variante con caratteristiche diverse c'è sempre".

"E' quindi importante - ha detto la professoressa Francisci all'ANSA - sequenziare i ceppi virali per essere pronti a scoprire eventuali nuove varianti. Quelle che stanno circolando ora sono varianti note". (ANSA).