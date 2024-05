Primo maggio, annullato anche l'evento a Perugia

Dopo quella di Terni, è stata annullata a causa del maltempo anche la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in programma oggi a Perugia in occasione del Primo maggio.

Si è invece regolarmente svolta in mattinata a Foligno l'iniziativa regionale dei sindacati per celebrare la Festa dei lavoratori, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari, sotto il titolo "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale".

La giornata di festa organizzata a Perugia era in programma al Percorso verde "Leonardo Cenci", dalle ore 10.00.

A partire dalle 17.00 era infine prevista l'iniziativa di Terni, al "Rifugio di Sant'Erasmo". Queste ultime due, come detto sono però state annullate a causa della pioggia.



