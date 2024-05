Assessore Fioroni, buon Primo maggio a tutti i lavoratori

"Buon primo maggio a tutti i lavoratori" dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, che ha pubblicato un video su Instagram.

"Buon Primo maggio dice - a chi il lavoro non ce l'ha e lo sta cercando, a chi il lavoro rischia di perderlo, a quei giovani che hanno perso una prospettiva di futuro, a quei lavoratori che hanno investito la propria naspi per far ripartire l'azienda per cui laboravano, a chi paga un equo salario, a chi garantisce condizioni di sicurezza, a quelle imprese che investono per garantire ai propri lavoratori un futuro stabile e a quei lavoratori che cercano più stabilità nel lavoro".

"Infine buon Primo maggio - continua Fioroni nel suo video - a tutti quei lavoratori che ho incontrato nei tavoli di crisi: con voi abbiamo sofferto, a volte abbiamo gioito, con la consapevolezza di avere messo il massimo per garantire un mercato del lavoro più equo più giusto e più efficace".



