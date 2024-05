TikTok, in Italia debutta la sezione 'Stem' con video didattici

Debutta in Italia 'Stem', una nuova sezione di TikTok dedicata alle materie tecniche e scientifiche rivolta soprattutto ai più giovani. Gli iscritti con meno di 18 anni la vedranno in automatico sulla barra superiore dei collegamenti veloci e potranno decidere se mantenerla visibile o meno.

Il menu 'Stem' permetterà di accedere a contenuti didattici focalizzati su scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. Avrà anche post in lingua inglese con sottotitoli tradotti automaticamente, verificati da due organizzazioni, il Common Sense Networks e il Poynter Institute, entrambi indipendenti. Gli utenti di età superiore ai 18 anni possono attivare 'Stem' nelle impostazioni dell'app.

"Crediamo che la scoperta sia essenziale per l'esperienza su TikTok, e cerchiamo sempre di aiutare la nostra community a scoprire nuovi contenuti introducendo formati nuovi. Speriamo che il lancio del feed Stem in Italia e in Europa ispirerà una nuova generazione di ingegneri, matematici e appassionati di scienza", dice Marlène Masure, General Manager for Operations di TikTok nella regione Emea.

Nella nuova categoria saranno presenti creator e partner come @big.manny1 che motiva i giovani scienziati attraverso i suoi esperimenti, @particleclara che condivide spunti dal suo lavoro presso il Large Hadron Collider al Cern, e la rivista @NewScientist. L'introduzione del feed in Italia segue il debutto negli Stati Uniti, dove i contenuti dedicati a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - spiega la società - hanno visto su TikTok un aumento del 24% dal lancio. Sono quasi 15 milioni i video relativi allo Stem pubblicati in tutto il mondo negli ultimi tre anni. Dall'arrivo negli Usa, secondo l'azienda, un terzo degli adolescenti che usa TikTok accede al feed Stem su base settimanale.

