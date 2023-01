Legnini, io primo tifoso ricostruzione, stop polemiche

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - "Sono e sarò il primo tifoso della ricostruzione per i prossimi anni, bisogna allontanare le polemiche di ogni sorta perché è legittimo che il governo faccia le sue scelte ed è legittimo che chi è preoccupato per il futuro e non condivide delle scelte lo faccia sapere, purché si mantenga sempre nel perimetro della necessità di garantire un futuro a questi territori": così il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, ha idealmente passato le consegne al suo successore, il sen. Guido Castelli di Fratelli d'Italia, presente oggi alla presentazione del Rapporto di fine mandato. Il passaggio formale tra i due avverrà tra qualche giorno. "Al senatore Castelli - ha aggiunto Legnini - faccio i miei migliori auguri e non sono rituali, c'è da coltivare l'interesse di chi soffre e attende da troppo tempo".

Il commissario uscente ha, inoltre ringraziato "tutti gli attori della ricostruzione". (ANSA).