ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, vaccini a tappeto area sisma

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - L'Umbria si accinge ad avviare la vaccinazione a tappeto contro il Covid nelle aree colpite dal terremoto del 2016. Una campagna "di massa" che inizierà martedì 8 giugno. Saranno interessate tutte le fasce d'età a partire dai più fragili e dalle categorie protette.

"Verranno inoculati vaccini fin quando possibile del tipo monodose e invitiamo tutti ad aderire in massa ricordando che, è certo, una volta vaccinati, se si dovesse contrarre il virus, si eviterebbe il ricorso alle strutture sanitarie. Ed è importante che si sentano sicuri anche turisti, visitatori e chi sceglierà di passare le prossime vacanze estive nei nostri splendidi territori, di nuovo pronti ad accogliere" ha sottolineato il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

Sono intanto in consegna in Umbria da parte di Sda, corriere di Poste italiane, 2.750 dosi del vaccino Johnson e di 10.000 di Astrazeneca. Nella giornata di venerdì, alcuni mezzi speciali attrezzati, in collaborazione con l'Esercito, prenderanno in carico le scatole contenenti le fiale e raggiungeranno la sede di ricezione e conservazione presso l'Azienda ospedaliera di Perugia.

Riguardo ai dati giornalieri della pandemia sono sei i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Scaturiti dall'analisi di 296 tamponi e 244 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dell'1,1 per cento sul totale (0,7 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,78).

Sempre nell'ultimo giorno non si registra alcuna nuova vittima e 21 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.382, 15 in meno nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, complessivamente 61, uno in meno, sette dei quali nelle terapie intensive, dato stabile.

Il sito della Regione riporta anche un calo del 91 per cento di coloro che sono in isolamento, passati tra mercoledì e giovedì da 1.311 a 124. (ANSA).