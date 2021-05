Partita da centro Perugia l'11/a tappa del Giro d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Partita da Perugia l'undicesima tappa del Giro d'Italia. A fare da scenario il centro storico del capoluogo umbro colorato di rosa, dopo 26 anni dall'ultima volta dalla presenza della corsa in città.

Piazza IV Novembre a fare da cornice anche con il palco allestito per la presentazione delle squadre, il villaggio della partenza sistemato intorno alla Fontana Maggiore e in evidenza anche uno striscione rosa sopra le Logge della Cattedrale di San Lorenzo con la scritta 'Benvenuti a Perugia'.

Ad anticipare il momento della partenza anche il lancio, proprio dalle Logge, di alcuni palloncini rosa che sono saliti al cielo per salutare i ciclisti in gara mentre lasciavano Perugia.

Dopo lo start, la carovana rosa da piazza IV Novembre ha attraversato corso Vannucci, tra gli applausi del pubblico disposto ai lati, per poi arrivare a piazza Italia e prendere viale Indipendenza, lasciando infine il centro storico perugino in direzione Montalcino, arrivo della tappa dopo 162 chilometri.

Il cuore della città si era animato in precedenza grazie alla presenza degli 'Sbandati per il Giro', 36 musicisti delle Filarmoniche di Castel del Piano, Mugnano, Pila, Pretola, Villa Pitignano, Ponte San Giovanni, San Sisto che hanno suonato accompagnando il pubblico fino ai momenti prima della partenza.

Finisce così, dopo l'arrivo di lunedì a Foligno, la presenza in Umbria della corsa ciclistica che per tre giorni, compresa la giornata di riposo di ieri, ha visto le strade e i paesaggi della regione fare da scenari suggestivi. (ANSA).