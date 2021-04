ANSA-IL-PUNTO/ COVID: ancora in calo i positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Ancora un lieve calo degli attualmente positivi in Umbria, che scendono a 2.933 (22 in meno di ieri). Secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 30 aprile, i nuovi casi accertati sono 120, i guariti 140, i morti due. I ricoverati sono 203 (uno in più di ieri) di cui 34 (anche in questo caso uno in più) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.496 tamponi molecolari e 5.034 test antigenici. Il tasso di positività è 1,6. per cento su totale (ieri 2,2) e 4,8 per i soli molecolari (ieri 6,8).

Sono intanto 213.816 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, secondo i dati contenuti nella nuova dashboard sulla vaccinazione anti Covid-19 pubblicata nel portale dedicato all'emergenza coronavirus della Regione Umbria. Risultano vaccinate con il ciclo completo 87.030 persone. Le dosi complessivamente somministrate sono ad oggi 300.846 sulle 331.975 consegnate.

E questa mattina si è tenuta la prima riunione, in presenza e in videoconferenza, della Commissione regionale di inchiesta sulla "Gestione dell'emergenza sanitaria durante la pandemia da Covid-19". All'ordine del giorno la programmazione dei lavori.

Prevista, nella prossima riunione, l'audizione dei responsabili del Comitato tecnico scientifico. (ANSA).