++ Vaccini: Umbria,prenotazioni solo per categorie prioritarie +

Il Commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus in Umbria, Massimo D'Angelo, ha dato mandato di "sospendere, con effetto immediato", la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19, mediante AstraZeneca, "per tutte le categorie dei servizi essenziali". Lo ha annunciato la Regione.

Rimangono aperte le prenotazioni per le "categorie prioritarie", già individuate nel nuovo piano vaccinazioni nazionale: personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle forze armate, personale di polizia e dei servizi penitenziari.