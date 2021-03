Due morti Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Scende in Umbria il numero dei morti per il Covid riscontrato giornalmente, due nell'ultimo giorno in base ai dati della Regione.

Nello stesso arco di tempo sono stati accertati 225 nuovi positivi e 362 guariti, con 5.244 attualmente positivi, 139 in meno di ieri.

Sono stati analizzati 3.485 tamponi e 2.567 test antigenici.

Il tasso di positività è del 3,7 per cento sul totale (ieri era 2,3) e del 6,4 sui soli molecolari (ieri 4,5).

Continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 448, due meno di ieri, 66 dei quali (uno in meno) nelle terapie intensive. (ANSA).