Tamponi drive through a Foligno vicino allo stadio

"Grazie al Comune di Foligno ed alla sinergia con la Usl Umbria 2 e l'Esercito italiano, è pienamente operativo il Centro tamponi in modalità 'drive through' allestito negli ampi spazi del 'parcheggio ospiti' presso lo stadio del Foligno Calcio 'Enzo Blasone' nell'area degli impianti sportivi del Santo Pietro". Lo ha annunciato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Il nuovo Centro tamponi, facilmente raggiungibile e comodamente accessibile, sostituirà quello ubicato presso la sede della Croce Bianca a ridosso dell'uscita di Foligno Nord, che andava a creare problemi alla viabilità, ha sottolineato Zuccarini".

"Attualmente, secondo i dati fornitati dalla stessa Usl Umbria 2 a Foligno - riferisce il sindaco - siamo oltre la media dei trecento tamponi giornalieri. Ricordo che il tampone può essere richiesto dai medici di famiglia e dagli stessi uffici competenti dell'azienda sanitaria: i soggetti interessati saranno ricontattati direttamente dal personale incaricato.

Ringrazio i team vaccinali del distretto sociosanitario, diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli, che somministrano circa 500 dosi giornaliere nel pieno rispetto delle pianificazioni".

