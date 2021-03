ANSA-IL-PUNTO/ COVID: 20 ricoveri in meno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Sono 20 in meno rispetto a ieri i ricoverati per Covid negli ospedali umbri, 460 in tutto, 75 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 19 marzo. I nuovi casi sono 182, i guariti 306 e i morti segnalati nelle ultime 24 ore sono sei. Gli attualmente positivi scendono ancora, passando da 5.811 a 5.681. Il tasso di positività complessivo è del 3 per cento (ieri 3,1), e resta invariato al 6 per cento rispetto ai soli tamponi molecolari.

Intanto i timori per il vaccino AstraZeneca non fermano i perugini chiamati a vaccinarsi. Nel punto somministrazione di Ponte d'Oddi di Perugia, oggi pomeriggio, si sono presentati in massa per sottoporsi per ricevere il farmaco. A Ponte d'Oddi sono attese 220 persone, altre 110 negli altri punti vaccinali del capoluogo umbro, stando alle parole della dottoressa Barbara Blasi, responsabile del centro vaccinazioni. I cittadini in attesa di sottoporsi alla somministrazione raccontano all'ANSA di essere "tranquilli e assolutamente fiduciosi".

"Riprendere le somministrazioni di AstraZeneca significa ricominciare un'attività importantissima perché la vaccinazione è l'unica garanzia di poter uscire dall'emergenza Covid", dice Barbara Blasi. "Riprendiamo le somministrazioni di AstraZeneca - aggiunge - dopo la sospensione dei giorni scorsi, ma qui non ci siamo mai fermati perché dal lunedì al giovedì inoculiamo le dosi Pfizer". "Fino a ieri - prosegue - abbiamo vaccinato circa 60 mila persone, a Perugia, una media di oltre 900 al giorno".

"La risposta che stiamo vedendo in questo momento da parte della gente, malgrado quello che è accaduto in questi giorni, è di grande conforto", conclude Blasi. (ANSA).