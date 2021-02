Preside Norcia, premier Draghi epocale sulla scuola

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 FEB - "Le riforme all'istruzione e alla formazione enunciate dal presidente Draghi le definirei epocali": così Rosella Tonti, dirigente scolastica dell'istituto "De Gasperi-Battaglia" di Norcia ha commentato, con l'ANSA, il passaggio sulla scuola del premier in Senato.

"Ho molto apprezzato l'impostazione che il presidente ha dato al suo discorso, nel quale subito dopo la pandemia ha messo la scuola al centro dell'attività di governo", ha aggiunto la preside che in questi ultimi anni è stata in prima linea per l'emergenza sisma che ha colpito nel 2016 il centro Italia.

Tonti ha inoltre "apprezzato" la volontà di introdurre nuove discipline, quali l'ambiente, la transizione ecologica e digitale. "E' importante - ha sottolineato la dirigente - che la formazione dei docenti sia allineata alle richieste delle nuove generazioni".

Tonti ha infine evidenziato il richiamo di Draghi all'unità e all'amore per il Paese, "è lo spirito con cui abbiamo lavorato nella scuola fino ad oggi". (ANSA).