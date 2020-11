ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria virus segna nuovi record

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Sembra non fermarsi la diffusione del Covid in Umbria. Sono infatti numeri tutti in crescita nei principali indicatori quelli giornalieri relativi all'epidemia che emergono dal bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di positivi, 768, 10.947 totali, con 3.489 tamponi analizzati, 302.117. I nuovi morti per il coronavirus sono stati nove, 135 totali, con 103 guariti, 3.597, con gli attualmente positivi passati 6.559 a 7.215. In crescita anche i ricoverati: da 320 a 341 e da 43 a 46 in terapia intensiva.

Per cercare di frenare l'allarme tra la popolazione è sceso direttamente in campo anche Gianluca Tuteri, vicesindaco del Comune di Perugia e pediatra per sottoporre al tampone a oltre ottanta tra bambini e insegnanti, organizzando di domenica mattina un drive-in in paese a Mugnano. Lo ha fatto dopo che i genitori preoccupati per i troppi casi di coronavirus a scuola hanno deciso da giorni di non mandare i figli in classe. "Una situazione che, nonostante le rassicurazioni, non c'era modo di sbloccare" ha sottolineato Tuteri che si è fatto carico personalmente, gratuitamente, degli oltre 80 tamponi eseguiti in modalità drive-in.

La Usl Umbria 1 ha intanto annunciato di avere potenziato, già dal weekend del 24-25 ottobre, le Usca, le unità speciali di medici di continuità assistenziale, che hanno il compito di gestire al domicilio i pazienti sintomatici sospetti e positivi al Covid-19. (ANSA).