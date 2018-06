Federer e Nadal, Wimbledon prepara sfida dei n.1

Innovazione nel segno della tradizione, al via lunedì la 132/esima edizione dei Championships, l'annuale appuntamento sull'erba dell'All England Club, da quest'anno ancora più verde. Non per una questione agronomo-botanica, bensì per le politica ecologiche introdotte dal circolo tennistico più esclusivo al mondo, che ha deciso di bandire le cannucce di plastica. Le due settimane di Wimbledon sono più di un evento sportivo, rappresentano un fenomeno di costume, un appuntamento mondano, un'occasione di socializzazione. Come confermato dai consumi dell'oltre mezzo milione di spettatori attesi: si prevede che verranno bevuti 320.000 bicchieri di Pimm's, 29.000 bottiglie di champagne, gustati oltre 28.000 Kg di fragole. Come da tradizione, in un torneo sempre al passo con i tempi.



Che l'anno prossimo inaugurerà anche il secondo tetto retrattile dopo quello sul Centrale. Anche il Campo n.1 garantirà il gioco a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Una preoccupazione assente quest'anno, considerata la canicola che attanaglia Londra: una calura destinata a rimanere per altri 15 giorni secondo i meteorologi di Sua maestà. Scontate le previsioni dei bookmakers che alla vigilia concordano nell'indicare l'otto volte re di Wimbledon, nonché campione uscente Roger Federer, come il grande favorito. Comodo l'esordio dello svizzero, contro il serbo Lajovic. Anche Rafa Nadal, due volte vincitore sui prati di SW19, ha pescato un sorteggio fortunato, contro l'israeliano Sela. Presenza record degli italiani in tabellone, saranno addirittura nove, come mai prima. Due dei quali inseriti tra le teste di serie: Fabio Fognini, 19esimo nel tabellone, farà il suo esordio contro il giapponese Taro Daniel, mentre Marco Cecchinato (29 del seeding), reduce dall'exploit al Roland Garros, è atteso dall'australiano Alex De Minaur. Se la rappresentanza maschile non è mai stata così folta, decisamente più limitata appare quella femminile, con una sola azzurra, Camila Giorgi, al via. Nel primo turno se la vedrà con la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 del ranking mondiale.



Nel tabellone femminile, tra le favorite, occhi puntati su Maria Sharapova e Serena Williams, che rinnovano sull'erba la loro rivalità ultradecennale. La russa esordirà contro la connazionale Dietchenko, mentre sarà l'olandese Rus a battezzare Serena Williams, a cui gli organizzatori hanno concesso una testa di serie nonostante la classifica deficitaria.(ANSA).