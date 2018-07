Wimbledon: Fededer fuori ai quarti, in semifinale Anderson

Roger Federer saluta il torneo di Wimbledon: il campione svizzero, otto volte vincitore a Londra di cui l'ultima l'anno scorso, e' stato eliminato ai quarti dal sudafricano Kevin Anderson, numero 8 della classifica Atp, in cinque set dopo aver vinto i primi due: il risultato finale per Anderson e' 2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 13-11. In semifinale affronterà l'americano John Isner, che ha prevalso nel derby dei bombardieri contro Milos Raonic (67(5) 76(7)64 63). Una prima assoluta per l'americano a questi livelli.

Anche Nadal in semifinale, affronterà Djokovic - Approda in semifinale anche Rafa Nadal, dopo quasi cinque ore di battaglia tennistica contro Juan Martin Del Potro. Il numero 1 al mondo, ora favorito dei Championships dopo l'uscita di scena di Roger Federer, si è imposto in cinque set sull'argentino (75 67(7) 46 64 64). Venerdì Nadal troverà Novak Djokovic, vincente su Kei Nishikori: 26 a 25, a favore del serbo, il bilancio dei precedenti.