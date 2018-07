Wimbledon, finale donne Williams-Kerber

E' Serena Williams la seconda finalista del torneo femminile di Wimbledon. La campionessa statunitense ha eliminato la tedesca Julia Goerges in due set (6-2 6-4) dopo un'ora e 12'. L'ex n.1 del mondo, scesa al 181mo posto del ranking Wta dopo la maternità, raggiunge in finale Angelique Kerber per quello che potrebbe diventare il suo ottavo titolo sull'erba dell'All England Club.



La tedesca Kerber, 30 anni, ha battuto con un doppio 6-3 la lettone Jelena Ostapenko, in 1h e 8' di gioco.