Federer, sono pronto per Wimbledon

Indiscusso favorito da bookmakers e addetti ai lavori, lunedì Roger Federer comincia la sua rincorsa al nono sigillo sui prati di Wimbledon. "Quest'ultima settimana mi è servita soprattutto per recuperare, e presentarmi al meglio al primo incontro - le parole del campione svizzero -. Sono contento di come mi sono allenato". Ma più dell'avversario della prima giornata, il serbo Dusan Lajovic, Federer confessa di temere l'onore di inaugurare il Centrale, che per tradizione spetta al campione uscente. "E' un grande onore ma anche una grossa responsabilità. Non ti puoi allenare sul Centrale e dunque hai bisogno di qualche game prima di trovare le giuste sensazioni", le parole del campione svizzero, vincitore ai Championships già otto volte.