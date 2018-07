Wimbledon: Camila Giorgi agli ottavi

Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi di finale a Wimbledon battendo in tre set, in rimonta, la la ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta. La marchigiana, n.52 del ranking, ha perso 3-6 il primo set, imponendosi poi nel secondo al tie break (8) e con un netto 6-2 nella terza e decisiva partita, dopo oltre due ore e mezza di gioco. Per la 26 di Macerata è la seconda qualificazione agli ottavi del terzo slam stagionale. Per raggiungere per la prima volta i quarti dovrà battere, lunedì prossimo, la russa Ekaterina Makarova, numero 35 del ranking mondiale.