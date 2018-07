Wimbledon: Kate e Meghan alla finale delle donne LE FOTO

Debutto ufficiale nel Royal Box per Meghan Markle, ospite d'onore all'All England Club per tifare l'amica Serena Williams. In occasione della finale donne, la duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, si è presentata ai cancelli di Wimbledon in compagnia della cognata Kate, la duchessa di Cambridge, moglie del principe William.

Dopo aver pranzato con il presidente del prestigioso club, Philip Brook, le due giovani aristocratiche, senza i rispettivi consorti, si sono accomodate in tribuna per assistere prima alla continuazione della semifinale tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, quindi all'epilogo del torneo femminile, tra Williams e la tedesca Angelique Kerber.

Nonostante il protocollo non preveda che gli ospiti dell'esclusiva tribuna si schierino per una delle due contendenti, non è difficile immaginare per chi tiferà Meghan, che aveva personalmente invitato Serena al Royal Wedding dello scorso 19 maggio.