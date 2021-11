Fesr 2014-2020, in Valle d'Aosta impegnato 99% risorse

(ANSA) - AOSTA, 12 NOV - Nell'ambito del Programma Fesr 2014/20 ad oggi risultano approvati circa 430 Progetti (erano 148 l'anno precedente). Il 99,26% delle risorse programmate sono state impegnate e oltre il 76% delle risorse impegnate hanno generato pagamenti, i quali ammontano in totale a 48,6 milioni di euro, corrispondenti al 75,64% della dotazione finanziaria programmata. E' quanto emerso durante una riunione del Comitato di sorveglianza del programma.

Sono stati anche presentati i primi indirizzi per la definizione del Programma Fesr 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta, il cui valore stimato è di oltre 92 milioni di euro: almeno l'85% della dotazione finanziaria sarà destinato agli obiettivi strategici "(OP) 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente" e "(OP) 2 - Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio".

"I fondi comunitari rappresentano, in questo momento ancora difficile per via delle ricadute nella nostra economia della pandemia, una certezza - ha commentato l'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri - su cui fare affidamento, lavorando su progetti sfidanti per la crescita della nostra comunità". (ANSA).