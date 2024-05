Memorial day, iniziato il viaggio della fiaccola della legalità

E' iniziato davanti al palazzo di giustizia 'Giovanni Selis' il viaggio della fiaccola della memoria e della legalità nell'ambito del Memorial day 2024, la manifestazione in ricordo di tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità in occasione del 32/o anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Dopo l'accensione, un gruppo di ciclisti appartenenti ad Arma dei carabinieri, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Corpo forestale della Valle d'Aosta l'ha trasportata lungo un percorso in ricordo delle vittime del dovere lungo le strade della regione, con momenti di riflessione e ricordo nei pressi dei monumenti e delle targhe poste nei comuni di Aosta, Villeneuve, Pollein, Saint-Christophe, Quart, Saint-Vincent.

"Esercitiamo tutti assieme lo strumento della memoria conoscendo la storia di tutte le persone che in questi decenni hanno sacrificato la vita per la legalità. Le vittime erano persone come noi, che la mattina andavano a lavorare credendo di fare la cosa giusta", ha detto il sostituto procuratore di Aosta Manlio D'Ambrosi davanti a un pubblico di giovani e giovanissimi studenti.

Chiara Paglino, referente di Libera per Aosta, ha voluto ricordare Ilaria Alpi, giornalista uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio insieme al suo operatore Miran Hrovatin: "Di fatto, 30 anni dopo, non esiste una verità sulla sua morte". Inviati dal Tg3 per documentare la guerra civile somala, vennero freddati nella zona nord della città mentre lavoravano a un'inchiesta sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l'Italia.

L'evento è stato organizzato dal Sindacato autonomo di polizia (Sap), sotto l'egida della procura della Repubblica, del tribunale di Aosta e nell'ambito delle azioni del Piano sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità della Regione Valle d'Aosta. Massimo Denarier, segretario regionale Sap, ha ricordato che la fiaccola fu accesa per la prima volta 25 anni fa. "Da quella piccola idea - ha detto - oggi in tutta Italia si celebrano giornate come quella che stiamo vivendo qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA