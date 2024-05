Cervino Cinemountain, svelata la giuria internazionale

Un'esplorazione necessaria: il Cervino Cinemountain è anche questo, come racconta l'immagine della nuova edizione, in programma a Breuil Cervinia e Valtournenche dal 27 luglio al 3 agosto. Un guscio d'uovo è il cuore del nuovo visual, frutto della creatività dello Studio Macioce, che vuole evocare la montagna e il Festival. In questi giorni si è composta anche la giuria internazionale: ad assegnare i premi delle singole categorie e soprattutto i Grand prix des destival - Conseil de la Vallée d'Aoste, gli Oscar del cinema di montagna, saranno quest'anno Giorgia Priolo, responsabile delle produzioni Edi Effetti Digitali Italiani, Aleksandar Zarapchiev, direttore dell'Eho Mountain Film Festival, e il produttore cinematografico Roberto Cavallini.

Con la visione artistica di Tullio Macioce, il festival vuole celebrare non solo la bellezza e la sfida della montagna, ma anche la potenza dei simboli antichi e la loro capacità di parlare al nostro presente. "La combinazione della montagna e dell'uovo nell'immagine realizzata per il Cervino Cinemountain è una visione suggestiva di un'esplorazione necessaria. Là dove le fenditure svelano cime immaginifiche si cela l'inizio di una nuova avventura", racconta il graphic designer.



