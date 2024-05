L'assestamento di bilancio 2024 arriva in aula

Arriveranno in aula nella riunione del Consiglio Valle di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023 e il primo assestamento al bilancio di previsione 2024 della Regione. Sui due documenti la seconda commissione ha già espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 27 maggio.

L'ordine del giorno è composto da 54 punti. L'aula prenderà anche atto di otto relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti: rapporto sullo stato di attuazione del Pnrr nel primo e secondo semestre del 2023; esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2021 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022; gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio finanziario 2022; tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri; bilancio consolidato 2022 della Regione; evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche del 2023.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate 13 interrogazioni, di cui tre del gruppo Lega Vallée d'Aoste (tempistiche per l'assunzione per il 2024 del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco; ultimazione dei lavori del maneggio di Aosta; riduzione dell'assistenza infermieristica nelle microcomunità di Roisan e Doues).

Il gruppo Misto ne ha depositata una (informazioni sul confronto politico con il Dipartimento turismo e gli enti locali sulla fruibilità delle strade poderali e dei sentieri con biciclette) e il gruppo Progetto civico progressista quattro (motivi del mancato accoglimento del Ministero competente del progetto regionale sull'integrazione scolastica di studenti di paesi terzi 2023-2026; misurazione del livello di mobilità sostenibile nella regione ai sensi della normativa regionale vigente; notizie sull'elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute e aventi sede sul territorio regionale; dati sulle infezioni contratte dopo un intervento chirurgico).

Il gruppo Rassemblement Valdôtain tratterà cinque interrogazioni (azioni per garantire energia elettrica e accessi poderali agli alpeggi produttivi; prevenzione e contrasto di comportamenti molesti sui mezzi di trasporto pubblico locale; rilevazione e prevenzione delle infezioni ospedaliere adottate dal sistema sanitario regionale; effetti sul sistema sanitario regionale delle norme relative alla farmaceutica, introdotte dal governo nella manovra finanziaria; informazioni sull'incontro tra il presidente regionale di Confcommercio e l'assessore competente sull'intenzione di creare una nuova area commerciale a Champagne di Villeneuve).

Delle 21 interpellanze iscritte, cinque sono del gruppo Forza Italia, dieci della Lega Vallée d'Aoste, tre di Progetto civico progressista e altre tre di Rassemblement Valdôtain. In ultimo, saranno trattate quattro mozioni.



