Fdi Vda, "l'avanzo clamoroso dimostra l'incapacità della giunta"

"Un avanzo di amministrazione clamoroso e sconcertante che dimostra l'oggettiva assoluta incapacità politica ed amministrativa del governo regionale".

Così in una nota il presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, Alberto Zucchi.

"Esprimiamo - si legge - profondo sconcerto di fronte al disegno di legge regionale relativo all'assestamento di bilancio regionale per l'anno 2024 che per le sue dimensioni (294 milioni di euro) e destinazioni ha dello sbalorditivo".

"È noto - prosegue Zucchi - che la capacità di allocazione delle risorse e dell'effettivo loro utilizzo costituisca nella pubblica amministrazione l'indicatore principale che dimostra la buona capacità di programmazione per il buon utilizzo dei soldi dei contribuenti, soprattutto nell'erogazione dei servizi a loro destinati e negli interventi strutturali in conto capitale che facciano progredire una regione che, diversamente da una società privata, non deve fare utili".

Secondo Zucchi "questo avanzo di amministrazione da record in negativo, clamoroso in percentuale rispetto al bilancio complessivo della regione e che non è determinato da nessun extra gettito imprevedibile, dimostra che il governo regionale brancola nel buio e rappresenta motivo di ulteriore riprovazione per le destinazioni delle relative risorse".

In conclusione, "aldilà della disdicevole frammentazione a pioggia di queste ultime, aventi chiaro obiettivo distributivo per fini elettorali futuri, ciò che risalta è la destinazione di alcuni capitoli di spesa fatti intendere oggi come necessari per i quali ci domandiamo come sarebbero stati finanziati in assenza di un avanzo di amministrazione così clamoroso".



