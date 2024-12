Una megattera ha attraversato tre oceani per amore

Da un capo all'altro del mondo per amore: è l'incredibile storia di un esemplare maschio di megattera che in nome della procreazione ha attraversato tre oceani, percorrendo più di 13.000 chilometri in nove anni. A ricostruire la sua migrazione da record è lo studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science dal gruppo internazionale di biologi marini guidato da Ekaterina Kalashnikova del Tanzania Cetaceans Program.



Grazie alla piattaforma di avvistamento Happywhale, i ricercatori hanno scoperto che un esemplare maschio adulto di Megaptera novaeangliae era stato visto una prima volta nel 2013 nel golfo di Tribuga, sulla costa pacifica della Colombia, e nove anni dopo nell'Oceano Indiano sud-occidentale, al largo della costa di Fumba nella regione di Zanzibar, in Tanzania. Non è insolito che le megattere percorrano grandi distanze (fino a 8.000 chilometri) per la riproduzione e l'alimentazione, ma in genere lo fanno spostandosi da nord verso sud o viceversa, mentre gli spostamenti longitudinali sono più rari.



Secondo gli studiosi, il maschio di megattera in questione potrebbe essere stato spinto dalla forte competizione con altri maschi per la riproduzione e il cibo. E siccome in entrambe le occasioni è stato paparazzato in compagnia di femmine, è probabile che il suo epico viaggio abbia avuto uno scopo riproduttivo, soprattutto perché gli avvistamenti sono avvenuti durante la stagione degli accoppiamenti.



Sulla base delle foto è impossibile ricostruire l'itinerario esatto seguito dall'animale, ma è probabile che la sua migrazione sia stata favorita dalle correnti che scorrono lungo la costa occidentale del Sud America fino a Capo Horn, per poi attraversare l'Oceano Atlantico e passare Capo di Buona Speranza arrivando infine nell'Oceano Indiano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA