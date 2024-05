Il festival La Grande Invasione da venerdì ad Aosta

E' tutto pronto ad Aosta per l'esordio del festival La Grande Invasione, che da 12 anni si tiene già nella città di Ivrea. Venerdì 31 maggio ci sarà la serata inaugurale al Teatro Giacosa di Aosta, con protagonisti Stefano Nazzi, per parlare del suo ultimo libro Canti di guerra, e Francesco Costa con Frontiera, che insieme a Luca Sofri terrà anche la rassegna stampa del mattino il giorno successivo. La casa editrice ospite di quest'anno è Accento, con due appuntamenti dedicati: quello con Alessandro Cattelan, che racconterà insieme a Matteo B. Bianchi della sua esperienza da editore, e con Valentina Lodovini e il reading tratto da Manuale di caccia e pesca per ragazze di Melissa Bank.

Il pubblico avrà varie occasioni per incontrare scrittori e scrittrici, con incontri a teatro e ospitati al Salone Ducale.

Lo statunitense Jim Lewis, una delle voci letterarie contemporanee più potenti, edito in Italia da Sur, sarà in dialogo con Alessio Torino a proposito del suo Fantasmi di New York, in cui le vicende di quattro personaggi diversi sono sottilmente intrecciate fra loro. Valeria Parrella presenta la raccolta di racconti Piccoli miracoli e altri tradimenti, mentre Fabio Geda sarà in conversazione con Elena Varvello sul tema Diventare grandi. A partire dal suo libro Tutto deve brillare.

Vita e sogni di Moana Pozzi, Francesca Pellas, in un incontro con Elena Stancanelli, esplora la vita dell'attrice che, pur essendo stata una delle più famose pornostar di tutti i tempi, fu anche una delle poche a diventare un personaggio pubblico ben al di fuori dei 'confini' del porno. Il giorno dopo Pellas sarà in dialogo con Marta Ciccolari Micaldi, in arte la Mcmusa, esperta di cultura americana. Domenica mattina Stancanelli condurrà anche la rassegna stampa.

L'incontro con Roberta Ferraris accompagnerà i presenti in un viaggio alla scoperta del lato più naturalistico della regione, con la presentazione della sua raccolta di percorsi Valle d'Aosta. A piedi e in bici lungo i Ru. Gli appuntamenti dedicati agli esordi letterari sono moderati da Laura Marzi, scrittrice e giornalista aostana: Paolo Valoppi con Mio padre avrà la vita eterna ma mia madre non ci crede e Raffaele Cataldo con Di me non sai. In programma una lezione al giorno: la prima sabato, con l'antropologo Andrea Staid, e una domenica dedicata alla filosofia, con Matteo Saudino (sui social, Barbasophia).

Previsti diversi incontri per i più giovani nell'ambito della Piccola invasione



