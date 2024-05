Contrasto a pedopornografia, azioni di sensibilizzazione in Vda

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Lega Vda, emendata in accordo con l'Assessore al sistema educativo e alle politiche per le relazioni intergenerazionali, che impegna il Governo ad "attivare, anche attraverso il tavolo tecnico permanente della legalità e intergenerazionalità e il Piano della legalità , ogni azione utile a sensibilizzare la popolazione sul tema del contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia per la Giornata del 5 maggio, a partire dal 2025".

Esprimendo "preoccupazione per l'aumento dei casi di questo preoccupante fenomeno", il gruppo Lega VdA ha ricordato che dal report della Polizia postale emerge che, dal 2022 al 2023, i casi totali passano da 111 a 140, con un incremento del 26% e che, tra questi, i casi legati al possesso o alla diffusione di materiale pedopornografico aumentano da 75 a 104 (+39%), mentre gli indagati passano da 68 a 98 (+44%).

La replica dell'assessore Jean-Pierre Guichardaz: "E' una mozione di buon senso. Il tavolo della legalità e intergenerazionalità, che raggruppa molti soggetti, tra i quali la Polizia postale, è in prima linea nella lotta contro tutte le forme di pedofilia e pedopornografia. In Valle d'Aosta anche attraverso questo tavolo e in attuazione del Piano regionale della legalità e intergenerazionalità, sono condotte durante tutto l'anno delle azioni mirate all'educazione all'uso consapevole della rete, che fino ad ora non hanno trovato una sintesi nella Giornata del 5 maggio ma che si ritiene corretto fare".



