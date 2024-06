L'autismo non frena MagoS, esce 'Con gli occhi dell'amore'

Non c'è due senza tre. L'autismo non frena i sogni di Simone Maghernino, in arte MagoS, e, dopo i primi due singoli, 'Ali in tasca' e 'Paronomasia', che hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni e alcuni premi, MagoS presenta il suo terzo brano 'Con gli occhi dell'amore'. "Non è solo il desiderio di cantare che mi spinge ad andare avanti, ma la rivoluzione sociale e culturale che ne consegue. La musica non deve essere contenuta in parametri o schemi preconfigurati, ma restare libera per trasmettere emozioni", dice Simone.

Proprio sulle emozioni che suscita fa leva questo ragazzo autistico di 24 anni che ha intrapreso la carriera artistica proponendo uno stile personale e innovativo. Non ci sono pregiudizi che possano impedire un coinvolgimento emotivo. Il suo motto è: "Essere sè stessi sempre, liberi da condizionamenti anche quando si paga il prezzo di essere tacciati come bizzarri, di essere fuori da un concetto di 'normalità'. Ma cos'è la normalità? Semplicemente un numero maggioritario di situazioni, di caratteristiche, di persone. Nulla è fuori posto se si guarda 'Con gli occhi dell'amore'" è il senso del suo messaggio di inclusione.

Luigi Simone Maghernino nasce a Foggia e ha un fratello gemello. E' solare e divertente. Ama il basket, studiare pianoforte e cantare a squarciagola. Il video della canzone 'Con gli occhi dell'amore', scritta dalla mamma Luisa Sordillo, con arrangiamento, tastiere e programmazioni di Edgardo Caputo, è disponibile su YouTube. Girato da Alessandro Russi all'interno di un locale della città di San Severo (Foggia), pone l'accento sul'inclusione come migliore occasione non per annullare le differenze ma per bypassarle rendendole sfumature della normalità.





