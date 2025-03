Tulle e sovra-gonne, la nuova collezione Chanel / SPECIALE SFILATE PARIGI

La collezione prêt-à-porter di Chanel per l'Autunno-Inverno 2025/26, è l'ultima firmata dal Creation Studio, il team stilistico della maison, in attesa dell'arrivo di Matthieu Blazy, nominato da poco alla direzione creativa.







Sotto il tetto del Grand Palais, un'installazione progettata dallo scenografo Willo Perron, che ha la forma di nastro nero, fa da sfondo monumentale alla collezione che rilegge i codici di riferimento della maison giocando con proporzioni e lunghezze.

Il parterre comprendeva tra gli altri la principessa Charlotte Casiraghi e l'attrice Dakota Fanning. Ad aprire la sfilata Vittoria Ceretti con un classico abito nero in bouclè. La novità è la doppiatura in tulle trasparente che forma una lunga sovra-gonna.

Di seguito sfila un tailleur con giacca in tweed blu, bianco e rosa, indossata con pantaloni lunghi. Una camicia in popeline che arriva fino alle caviglie, una giacca in tweed nero rifinita con una treccia che assume l'aspetto di un lungo cappotto con bottoni gioiello e polsini da giacca. Non mancano il fiocco, il nastro, le perle e il fiore, tra i più amati signature della maison.

I fiocchi sbocciano sui colletti e sui polsini di camicette e abiti, si accumulano sulle collane e scendono fino alle caviglie di un completo con piumino nero e tuta pantaloni. Una camicetta e una gonna in tulle nero sono indossate sopra un tailleur pantaloni ecrù.

Un' altra lunga camicia con maniche a sbuffo in tulle bianco avvolge un abito-giacca ecrù. Attraverso questa trasparenza, le linee della silhouette si sovrappongono e creano movimento. La delicatezza interviene anche nella forma dei jeans in chiffon, seta che sembra tweed, una stampa di motivi a nastro che fluttuano e come un parka con cappuccio in organza nera impreziosito da fiocchi. Ai piedi stivaletti alla caviglia, anche in bicolore, e un bouilloné di raso lungo la tomaia di altre scarpe. I colli a gorgiera sono rimovibili e ricordano le corolle dei fiori. Le collane sono fatte di grandi perle e catene in metallo oro. I colori sono i tradizionali bianco e nero, ma anche i toni pastello e quelli più accesi, come l'azzurro denim e il fucsia.



