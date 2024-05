Rendiconto e assestamento, via libera in commissione

La commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Rv, sul rendiconto generale 2023 e sull'assestamento al bilancio di previsione 2024 della Regione.

I testi dei due disegni di legge sono stati presentati dalla giunta il 3 maggio scorso: il rendiconto presenta un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari a 525 milioni 753 mila euro che, al netto delle quote vincolate e accantonate per legge, definisce un avanzo disponibile di 294 milioni 233 mila euro che viene destinato con la legge di assestamento al finanziamento di spese di investimento.

Per il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò, "sono diversi gli interventi che saranno realizzati con queste risorse finanziarie, con un'importante ricaduta per lo sviluppo del territorio regionale". I due provvedimenti saranno portati all'attenzione del Consiglio nell'adunanza in programma il 5 e 6 giugno.



