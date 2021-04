Energia: Cva e sindacati varano nuova strategia relazionale

"Il benessere psicofisico e il miglioramento delle condizioni di qualità della vita dei lavoratori e dei loro familiari" è al centro di una "nuova strategia relazionale" che il gruppo elettrico Cva e i sindacati di settore di Cgil, Cisl, Uil e Savt hanno concordato per "dare nuovo impulso ai temi del dialogo e del confronto preventivo, quali strumenti di concertazione per una comune azione, intesa a gestire la complessità della transizione energetica e organizzativa che dovremo affrontare nei prossimi anni", spiegano in una nota congiunta.

L'obiettivo è di "supportare il percorso evolutivo in atto e, al contempo, facilitare il raggiungimento e la condivisione degli obiettivi di business del Gruppo CVA ricompresi nel piano strategico 2021-2024".