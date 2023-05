Europa League:Pellegrini, carichi dopo parole Mourinho su futuro

(ANSA) - BUDAPEST, 30 MAG - "Cosa ci ha detto Mourinho sul futuro? Ci siamo parlati con onestà e queste cose rimangono tra noi come ha detto lui. Parlerà lui del suo futuro. Il colloquio ci ha lasciati carichi per domani". Così il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini alla vigilia della Finale di Europa League con il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest. "Arriviamo qui consapevoli - aggiunge il capitano giallorosso - perché quando arrivi a giocare una partita così hai fatto un percorso che ti ha lasciato qualcosa. Sappiamo quanto abbiamo voluto essere qui oggi e domani. Siamo concentrati e determinati e anche tesi. E' normale, è una finale. Arrivare qui ci ha portato a fare tanti sacrifici ed è giusto avere quell'emozione che ti aiuta a fare le cose meglio. Questa finale è il coronamento del percorso difficile che abbiamo fatto dove non abbiamo giocato solo da calciatori ma anche da uomini" (ANSA).