Uomo travolto e ucciso da un furgone a Roma sulla via del Mare

Un uomo è morto investito da un furgone sulla via del Mare. E' accaduto poco dopo le 5 in direzione Ostia. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale. L'uomo è deceduto sul colpo. Il conducente del furgone, un 57enne italiano, si è fermato subito dopo l'impatto.

Nel tratto della via del Mare interessato, al momento subito dopo l'incidente si procede in senso unico alternato.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire esatta dinamica dell'incidente e per risalire all'identità della vittima che era senza documenti.



