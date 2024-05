"Le sanzioni non funzionano per salvare le vite o per diminuire gli infortuni. Serve la prevenzione, serve fare un tavolo serio perché non si può parlare di sanzioni per salvare le vite. Questa non è la via assolutamente". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato sul palco dell'assemblea di Confindustria Piacenza.



