"Il nostro rapporto con il governo italiano, così come con i governi di tutti i Paesi dove operiamo, è di massimo rispetto, sempre alla ricerca del dialogo. E siamo sempre pronti a confrontarci, per condividere le nostre prospettive e quelle dei paesi dove siamo presenti".

Lo dice John Elkann, presidente di Stellantis, in un'intervista rilasciata all'Avvenire in edicola domani.



