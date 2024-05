Giorgia a X Factor: 'Sono emozionata e curiosa'

"Emozionata e curiosa": a poche ore dall'ufficializzazione del suo nuovo ruolo, come conduttrice di X Factor, Giorgia già non vede l'ora di iniziare. Un talento unico per una carriera straordinaria che ora, dopo anni di concerti e di live su tutti i palchi più importanti d'Italia, dopo un film da protagonista e un Sanremo da co-conduttrice (quest'anno, con Amadeus, nella seconda serata), si arricchisce di un nuovo tassello: la conduzione, per la prima volta in solitaria, di uno show come X Factor.

Un'avventura che per lei inizierà tra pochi giorni: il 6 giugno sono previste le registrazioni delle prime Auditions a Milano (a settembre su Sky e NOW). Intervistata a Sky TG24, Giorgia racconta come si sente in questa nuova e inedita veste: "A me piace misurarmi con le cose nuove, mi piace imparare le cose nuove - dice - poi il gruppo di X Factor è molto affiatato e già mi hanno accolto con grande entusiasmo, quindi sono desiderosa di fare bene". Uno stimolo che, per lei, è partito proprio da quella sera all'Ariston: "Sanremo è stata un'esperienza bellissima che mi è piaciuta molto, ed è lì che è scattata un po' di voglia di misurarmi con il palco in maniera diversa: certo, lì avevo un partner solido eccezionale come Amadeus, qui sono sola, ma diciamo che la parte importante di X Factor sono i giudici, che cercherò di affiancare al meglio, e i ragazzi, che sono curiosa ed entusiasta di poter accompagnare alla scoperta del loro fattore x".

Insieme a lei, ieri, Sky ha confermato anche i nomi dei quattro giudici che siederanno al tavolo: Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi. Su di loro Giorgia dice: "A livello musicale ce n'è per tutti i gusti, loro quattro rappresentano momenti musicali diversi e meravigliosi, ognuno nel suo con delle carriere importanti, qualcuna più recente ma già molto ricca come ad esempio Achille. Passiamo dal rock al rap al pop, con delle punte anche di punk: mi sento di dire che non ci manca niente".

Sulla nuova sfida dice: "Si parla di musica e quindi questo in gran parte mi mette a mio agio e mi permette di fare un po' da padrona di casa, però credo di non poter fare a meno di sorrisi, di una risata, una battuta. Ma soprattutto voglio essere il più possibile empatica, mi affiderò molto alla spontaneità, l'essere vicina alle persone, ai ragazzi che si esibiranno: per questo mi aiuteranno molto i giudici, i ragazzi stessi e anche il pubblico perché al di là della tv lì, in teatro, c'è un pubblico dal vivo che è un grande aiuto per poter essere più veri possibile".

