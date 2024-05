A X Factor si cambia, Giorgia conduttrice e nuova giuria

Da settembre si riparte e tutto cambia, o quasi. È arrivato l'annuncio ufficiale sulla prossima edizione di X Factor: Giorgia è la nuova conduttrice del talent in onda su Sky (e in streaming su Now) e al tavolo dei giudici siede una formazione inedita, composta da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e da Manuel Agnelli, giudice veterano al suo ritorno nel programma.

X Factor riparte a settembre completamente rinnovato, dunque, e le registrazioni delle prime audizioni partono il 6 e 7 giugno. Per Giorgia, che prende il posto di Francesca Michielin, si tratta di un ruolo inedito, anche se quest'anno è stata co-conduttrice di una serata di Sanremo. È quindi un'altra cantante, nonché una delle voci più apprezzate e riconoscibili della musica italiana, a guidare lo show già dalle selezioni quando, dietro le quinte, accoglierà i talenti in gara prima e dopo la loro esibizione, e poi fino al palco dei Live Show in diretta, quando darà i tempi alla gara tra artisti sul palco, giudici al tavolo e gli ospiti in arrivo tra le puntate.

Il quartetto dei giudici vede invece tra le proprie fila tre new entry e un ritorno: grande novità è l'arrivo di Achille Lauro che, dopo l'esperienza ad Extra Factor nel 2019, questa volta si cimenta con un ruolo più corposo, portando la sua personalità istrionica, tra urban e glam, al servizio dei nuovi talenti. Paola Iezzi, metà del duo Paola & Chiara, rappresenta l'anima più pop del tavolo, mentre dal rap duro e puro arriva Jake La Furia, ovvero uno dei tre Club Dogo. Il rocker Manuel Agnelli è infine il giudice più rodato, in rientro a X Factor forte di un'esperienza di cinque edizioni. Tutte da scoprire le dinamiche fra loro e soprattutto le scelte in merito ai concorrenti.

Antonella d'Errico, executive vice president content Sky Italia, ha tenuto a sottolineare: "Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un'edizione rinnovata nel cast artistico e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C'è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un grande bentornato a Manuel, uno dei giudici più amati di X Factor. E con grande soddisfazione annunciamo una conduzione inedita e sorprendente: Giorgia entra a far parte della famiglia di X Factor. Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco. E non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin".

Per Marco Tombolini, ceo Fremantle: "Una delle grandi doti di X Factor è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta, pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l'ambizione di guardare al futuro. È per questo che siamo felici di continuare a collaborare con Sky a una nuova stagione di X Factor all'insegna del cambiamento e dell'eccellenza. Insieme, con un cast artistico che ci entusiasma, costruiremo il palcoscenico che i sogni e le aspirazioni dei nostri concorrenti meritano".



