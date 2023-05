Mendilibar, preparo questa finale come una partita qualunque

(ANSA) - BUDAPEST, 30 MAG - "Ci approcciamo a questa finale con tranquillità. Ho detto a Mourinho che sono onorato di confrontarmi con lui, che ha preso parte a tante finali mentre per me è la prima. Ma la preparo come fosse una partita qualunque perchè non voglio trasmettere nervosismo ai giocatori.

Sono tutti disponibili, e tutti hanno tanta viglia di esserci: Chi giocherà al posto di Acuna? A dire il vro non ho ancora le idee chiare al riguardo".

José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia dimostra grande calma alla vigilia della sfida di Budapest che, se vincerà la squadra andalusa, farà del basco con i suoi 62 anni e 78 giorni l'allenatore più anziano a vincere l'Europa League nella storia di questa competizione. "Sono qui da soltanto due mesi e mezzo - aggiunge - e le cose stanno andando bene. Quanto al futuro, vedremo". (ANSA).