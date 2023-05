A Roma quasi 25mila domande al concorso comunale per 800 vigili

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Si sono conclusi il 29 maggio alle ore 23.59 i termini per la presentazione delle domande al bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 800 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale, Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza e di 60 posti nel profilo professionale di Funzionario Economico-Finanziario. Lo rende noto il Campidoglio.

"Sono 24.827 le domande arrivate per partecipare al concorso per 800 posti di istruttore di Polizia Locale e 1569 quelle per partecipare al concorso per 60 posti di Funzionario Economico Finanziario - afferma l'assessore al Personale Andrea Catarci - Le tappe del percorso che abbiamo avviato, per reperire il più alto numero di agenti di Polizia Locale degli ultimi tempi, sono estremamente serrate. Entro la fine di giugno abbiamo in programma le preselezioni per i circa 25.000 aspiranti istruttori di Polizia Locale, per poi realizzare entro l'estate le prove scritte che vedranno coinvolti i primi 6.400 che usciranno dalle prove preselettive". (ANSA).